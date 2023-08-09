"Боррель даже не утруждает себя сколько-нибудь серьезными обоснованиями своей позиции. Просто подтасовывает факты, выдвигая голословные, заведомо несостоятельные аргументы. Заявления о том, что Россия якобы извлекла "значительную выгоду из второй части "пакетной сделки" - Меморандума о взаимопонимании с ООН, который на деле так и не заработал, так же, как и о мнимом отсутствии негативного влияния санкций на российский экспорт, предлагается просто принимать на веру. Мировая общественность должна призвать Борреля к ответственности за распространяемую ложь - ни одного факта он не привел, зато о многом умолчал" - отметила Захарова.