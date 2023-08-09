Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в заявлениях о зерновой сделке и России просто подтасовывает факты, выдвигая голословные, несостоятельные аргументы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат прокомментировала недавнюю статью евродипломата, в которой он настаивает на отсутствии негативного влияния санкций ЕС на глобальную продовольственную безопасность, на критически важной роли Украины в ее обеспечении и ставит во главу угла борьбу с российской дезинформацией по данной проблематике.
"Боррель даже не утруждает себя сколько-нибудь серьезными обоснованиями своей позиции. Просто подтасовывает факты, выдвигая голословные, заведомо несостоятельные аргументы. Заявления о том, что Россия якобы извлекла "значительную выгоду из второй части "пакетной сделки" - Меморандума о взаимопонимании с ООН, который на деле так и не заработал, так же, как и о мнимом отсутствии негативного влияния санкций на российский экспорт, предлагается просто принимать на веру. Мировая общественность должна призвать Борреля к ответственности за распространяемую ложь - ни одного факта он не привел, зато о многом умолчал" - отметила Захарова.