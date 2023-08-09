Сенатор Пушков заявил, что Украина стала для Байдена капканом

«Администрация Байдена, как и вся демократическая партия, загнала себя в тупик неумной ставкой на «полное поражение» России и чрезмерной поддержкой Украины <…> Именно это высокомерие загнало их в иракский, а затем и афганский капканы, откуда США долго не могли выбраться. Теперь таким капканом для Байдена и его администрации стала Украина», — написал Пушков.