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Россия откажется уведомлять ООН о нарушении прав человека при военном положении

Президент России Владимир Путин решил внести в Госдуму проекты поправок в законодательство, касающееся порядка уведомления ООН и Совета Европы (СЕ) в случае введения или прекращения в стране военного или чрезвычайного положения. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

Россия откажется уведомлять ООН о нарушении прав человека при военном положении
© РИА Новости

В случае принятия поправок Россия откажется сообщать ООН и СЕ о нарушении прав человека при военном или чрезвычайном положении. Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этих поправок будет замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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