Россия откажется уведомлять ООН о нарушении прав человека при военном положении

Президент России Владимир Путин решил внести в Госдуму проекты поправок в законодательство, касающееся порядка уведомления ООН и Совета Европы (СЕ) в случае введения или прекращения в стране военного или чрезвычайного положения. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.