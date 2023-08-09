Российский посол упрекнул США в желании избежать ответственности

Американская администрация проводит кампанию, которая направлена на избежание ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Он отметил, что сегодня попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны, чтобы через них заставить Россию возвратиться к зерновой сделке, «являются частью информкампании по искажению реального положения дел». Таким образом США хотят сместить внимание с системных сбоев в работе договоренностей на то, что «вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным целям».

При этом Антонов указал, что различного рода уговоры, в том числе со стороны американских властей, по восстановлению черноморской инициативы лишены всякого смысла. Кроме того, он добавил, что сейчас единственное, что необходимо от США — это не на словах, а уже на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений.

«В том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки», — заключил он.