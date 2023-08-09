Антонов: США хотят уйти от ответственности за сбои в работе стамбульских договоренностей

Администрация США проводит информационную кампанию, направленную на то, чтобы избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов , слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел, - указал дипломат, комментируя заявления представителей администрации США о необходимости скорейшего возобновления черноморской зерновой инициативы. - Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям".

"Различного рода "уговоры" по восстановлению черноморской инициативы лишены всякого смысла, - подчеркнул посол. - Россия как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять - дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой. Все, что нужно от США и их союзников, - не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений. В том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки".