Депутат Хамзаев предложил наносить надпись о вреде табака на каждую сигарету

«Если мы говорим про сигареты, считаю, что важнее наносить информацию о вреде на каждую сигарету, чем это делать на остаточной упаковке. Если мы говорим про алкоголь… надо определиться с ГОСТом того, что является этикеткой. Во-первых, определить формулировку, что конкретно опасно, то есть: «Алкоголь смертелен/опасен для здоровья», а не пользоваться размытым определением (о вреде чрезмерного употребления — RT). Во-вторых, процентов тридцать от этикетки должно быть выделено для информации о последствиях потребления», — рассказал парламентарий.