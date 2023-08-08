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В Госдуме допустили отказ Запада от Зеленского при одном условии

Западные лидеры откажутся от президента Украины Владимира Зеленского в случае, если они потеряют доверие к нему. Об этом Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Ura.ru.

В Госдуме допустили отказ Запада от Зеленского при одном условии
© globallookpress.com

По его словам, западные страны могут пойти на такой шаг, в частности, из-за отсутствия успехов украинской армии в боевых действиях. Кроме того, добавил депутат, «какие-то громкие обстоятельства могут привести к непредсказуемому ходу».

«И здесь сомнений никаких нет и не было никогда, что на Западе отказываются от тех, кто исчерпал кредит доверия, кто бросает тень на политику США», — подчеркнул он.

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