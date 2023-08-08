Украина напрасно полагает, что западные страны не откажутся от нее после прокси-войны НАТО с Россией. Такое мнение выразил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter-аккаунте.

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Он сравнил действия украинских властей с политикой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по словам Полянского, «действовал как марионетка Запада» в грузино-осетинском конфликте.

«Очень трудно исправить кровавые ошибки режима Саакашвили. <...> Сейчас Саакашвили сидит в тюрьме в Грузии, но его ядовитое наследие все еще чувствуется», — отметил дипломат.