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Путин и Рамапоса обсудили по телефону сотрудничество России и ЮАР

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, в беседе они обсудили сотрудничество двух стран и укрепление экономических и инвестиционных связей.

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР
© РИА Новости

Президент ЮАР при этом положительно отозвался об итогах недавнего саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему 23–24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС», — сообщил Кремль.

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор ранее заявила, что Южно-Африканская Республика полностью готова к проведению саммита БРИКС.