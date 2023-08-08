Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, в беседе они обсудили сотрудничество двух стран и укрепление экономических и инвестиционных связей.

Президент ЮАР при этом положительно отозвался об итогах недавнего саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему 23–24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС», — сообщил Кремль.