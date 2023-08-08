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Стали известны новые подробности поездки Путина в Мариуполь

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития строительной отрасли рассказал, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за работающих в городе специалистов отрасли. Об этом пишет ТАСС.

В ходе совещания гендиректор компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян отметил, что визит главы государства в Мариуполь привел к значительному росту производительности труда.

Гендиректор уточнил, что строители гордятся тем, что восстанавливают город. После приезда Путина их мотивация существенно возросла, добавил он.

«А я почувствовал гордость за строителей», - ответил Путин.

Президент заметил, что не предупреждал о своем приезде. Вместе с тем, рабочие в полном объеме выполняли свои обязанности, стройка велась в штатном режиме и продолжилась после наступления темноты.

Путин по видеосвязи участвует в запуске трамвая в Мариуполе

Ранее Путин объяснил, почему по время поездки по Мариуполю не пристегнул ремень безопасности. Он отметил, что это обусловлено особенностями поездок по этому городу.

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