Стали известны новые подробности поездки Путина в Мариуполь
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития строительной отрасли рассказал, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за работающих в городе специалистов отрасли. Об этом пишет ТАСС.
В ходе совещания гендиректор компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян отметил, что визит главы государства в Мариуполь привел к значительному росту производительности труда.
Гендиректор уточнил, что строители гордятся тем, что восстанавливают город. После приезда Путина их мотивация существенно возросла, добавил он.
«А я почувствовал гордость за строителей», - ответил Путин.
Президент заметил, что не предупреждал о своем приезде. Вместе с тем, рабочие в полном объеме выполняли свои обязанности, стройка велась в штатном режиме и продолжилась после наступления темноты.
Ранее Путин объяснил, почему по время поездки по Мариуполю не пристегнул ремень безопасности. Он отметил, что это обусловлено особенностями поездок по этому городу.