В Госдуме высказались против отмены льготной ипотеки

В Госдуме высказались против отмены программы льготного ипотечного кредитования. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова передает пресс-служба нижней палаты парламента.

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По словам депутата, льготная ипотека — это понятный инструмент, который помогает в первую очередь гражданам, приобретающим жилье благодаря программе. Во вторую очередь она служит косвенной поддержкой строительной отрасли.

«Ни при каких обстоятельствах сегодня льготную ипотеку отменять нельзя — это очевидно. Это очень хорошо работающий, эффективный механизм и одна из самых востребованных государственных программ», — убежден Пахомов.

Депутат подчеркнул, что в Госдуме выступают за продление программы льготной ипотеки и будут делать все возможное, чтобы она существовала как можно дольше, так как уверены в ее результативности.