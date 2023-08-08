Путин в ближайшие дни встретится с главой МЧС

Президент России Владимир Путин анонсировал встречу с главой МЧС Александром Куренковым в ближайшие дни.

Об этом он сообщил на совещании по развитию строительной отрасли.

На мероприятии Путина поблагодарили за внимание к развитию деревянного домостроения, а также за поручение разработать нормативную базу, которая разрешит строить деревянные высотные дома.

Президенту доложили, что Минстрой и МЧС активно прорабатывают этот вопрос, однако, согласно дорожной карте, нормы разработают не раньше начала 2024 года, и это касается, прежде всего, МЧС.

«Я министра увижу через день, через два. Мы с ним поговорим. Поясним. Возможно, он ускорит», — сказал глава государства.