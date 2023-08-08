Памфилова рассказала о работе избиркомов в новых регионах

"Проделана огромная работа, я отдаю дань восхищения мужеству, работоспособности, профессионализму, ответственности наших коллег из этих новых регионов, которые действуют, несмотря на все трудности и вопреки всем сложностям: и затоплению Каховской ГЭС в Херсонской области, и многим другим, и обстрелам, которым жители регионов постоянно подвергаются со стороны ВСУ", - сказала глава ЦИК.