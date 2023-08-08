Путин о строительстве в России: Главное

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительства в России сделал ряд важных заявлений. «Рамблер» собрал основные.

Строительная отрасль - мультипликатор экономики

Глава государства отметил, что строительная отрасль демонстрирует очень хорошие показатели, она является крупным мультипликатором для всей экономики. Он уточнил, что отрасль приносит порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом - почти 13%.

Строительство дорог

В России в прошлом году построено и отремонтировано 30 тысяч км. дорог, заметил Путин.

Темпы строительства

Президент отметил, что объем ввода жилья в стране достиг рекордного показателя - 102,7 млн кв. м.

«Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России», - подчеркнул Путин.

Президент также добавил, что в 2023 году объем строительства продолжил расти. Он уточнил, что было введено в эксплуатацию «24 млн кв. м, это плюс 8% к тому, что было».

Путин отметил, что в 2023 году было получено на 15% больше разрешений на строительство новых жилых массивов по сравнению с прошлым годом.

Роль строительной сферы в решении социальных вопросов

По данным главы государства, с начала года порядка 400 тыс. российских семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке.

В последние годы отмечается взрывной рост ИЖС в 4 раза: благодаря ипотеке, люди стали активно достраивать свое жилье, уточнил президент.

Кроме того, в стране продолжается решение вопросов по аварийному жилью: в 2022 году произошло расселение более 3 млн кв м.