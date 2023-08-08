Посольство РФ: события в Нигере не отразились на жизни россиян в Нигерии

"Большая часть соотечественников проживает на территории юга Нигерии, вдоль побережья, до границы с Нигером очень далеко, и на них все эти события никак не сказываются. Есть небольшое число соотечественников, которые живут в северных штатах, но мы с ними контактировали, и у них все благополучно. На социальной обстановке в самой Нигерии произошедшее практически никак не сказывается, на экономику тоже не влияет", - рассказал дипломат.