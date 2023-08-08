Президента Украины Владимира Зеленского и его последователей, которые «подкармливаются пряничками» США, скоро ждет крах. Такое мнение высказал помощник врио главы ДНР Яг Гагин, передает РИА Новости.

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Гагин считает, что Украину ждет такая же судьба, какая была у стран, ранее втянутых Соединенными Штатами в гражданские войны.

«Одинаков исход: все они заканчивались большой кровью, потерей суверенитета. И все они заканчивались либо гибелью, либо тюрьмой для глав государств, которые были втянуты Америкой во все эти события», — сказал военный эксперт.

В качестве примера он привел Вьетнам, страны Персидского залива, Ливию, Афганистан.

Гагин добавил, что киевские власти, в частности самого Зеленского, ждет участь правителей, которые предали свой народ в угоду личным интересам и интересам США и каким-то «пряничкам», которыми их «кормили» американские политики.

По словам помощника врио главы ДНР, уже в западных и европейских СМИ появились предположения, что Зеленского могут убить, поскольку его «режим» уже на грани, и скоро всему придет крах.

О возможности военного переворота против Зеленского на Украине ранее заявлял бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. По его словам, к такому исходу событий могут привести недостоверные заявления украинского лидера о «небесном щите».