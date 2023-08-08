Памфилова допустила перенос выборов в отдельных районах новых регионов России

Центризбирком (ЦИК) может отложить выборы в некоторых районах новых регионов России, допустила глава комиссии Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, выборы могут быть перенесены в последний момент из-за угроз безопасности, но сейчас такие меры не требуются.

Памфилова ранее огласила решение ЦИК о проведении выборов в четырех новых регионах России. По ее словам, после консультаций с ФСБ и Минобороны представляется возможным проведение там выборов.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий запрет на проведение выборов в субъектах России, в которых введено военное положение. На данный момент в стране четыре региона с введенным военным положением: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.