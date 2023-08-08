Памфилова поблагодарила недругов за "набитые шишки" по ходу карьеры

Памфилова заявила, что благодарна недругам за "набитые шишки" по ходу политической карьеры
Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова благодарна недругам и оппонентам за "набитые шишки" по ходу политической карьеры. Об этом она заявила на пресс-конференции в ТАСС.
"У меня богатая биография, все было. Я ценю и благодарю тех, кто не раз меня "стегал" и "по лбу бил", и когда шишек набивала. Все мои недруги и оппоненты внесли огромный вклад в личностное развитие и никогда не давали мне успокоиться и благодаря этому имею то, что имею сейчас", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о своей политической карьере.
Рассказывая об успехе на политическом поприще, глава ЦИК заявила, что находится в этой сфере столько, "сколько не живут".
"Пришла в политику в 1989 году, столько не живут. Мне всегда везло, и в личной жизни, вокруг меня были настоящие мужчины, и там где работала", - сказала она.
При этом Памфилова отметила, что по ходу карьеры она никогда не спекулировала на том, что она женщина.
"Я никогда не жаловалась и не спекулировала, и не выпрашивала преференции из-за того, что я женщина, я считаю, что это унизительно", - сказала она отметив, что самое главное быть личностью и заслужить право говорить от имени людей.
Памфиловой 69 лет, она занимает пост председателя ЦИК РФ с марта 2016 года. Ранее была народным депутатом СССР, депутатом Госдумы I и II созывов, председателем комиссии при президенте РФ по правам человека, Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека и уполномоченным по правам человека в РФ.