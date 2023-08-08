Памфилова поблагодарила недругов за "набитые шишки" по ходу карьеры

"У меня богатая биография, все было. Я ценю и благодарю тех, кто не раз меня "стегал" и "по лбу бил", и когда шишек набивала. Все мои недруги и оппоненты внесли огромный вклад в личностное развитие и никогда не давали мне успокоиться и благодаря этому имею то, что имею сейчас", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о своей политической карьере.