Рябков назвал Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС

Иран является сильным кандидатом для взаимодействия с БРИКС, Россия надеется на вхождение республики в состав объединения.

Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью иранскому агентству Mehr во время своего визита в Тегеран.

Он также сообщил о проведении переговоров с иранскими коллегами о сотрудничестве Тегерана с МАГАТЭ.

«Иран — сильный кандидат для сотрудничества с БРИКС. Настанет время, когда Иран войдёт в БРИКС в качестве полноправного члена», — сказал Рябков.