Москву возмутил отказ МИД Франции осудить Киев за атаку на гражданское судно

Отказ МИД Франции высказать осуждение в связи с атакой Киева на гражданское судно в Черном море возмутителен, заявили в посольстве России во Франции.

СМИ попросили французское ведомство прокомментировать атаку украинского надводного беспилотника на танкер «Сиг» в районе Керченского пролива в ночь на 5 августа. В посольстве отметили, что вместо того чтобы выступить с осуждением киевского режима и заставить своих украинских протеже прекратить наносить удары по гражданским объектам, МИД Франции «в очередной раз воспроизвел «классический» набор голословных обвинений в адрес России», передает ТАСС.