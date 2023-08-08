Политолог объяснил, почему Россия продолжает помогать Турции после возвращения «азовцев»

«Потеря выгодного партнера, через которого мы транспортируем, в частности, зерно, обернулась бы для нас большими трудностями. И совершенно непонятно, почему мы должны отказываться от сотрудничества с Анкарой. Поэтому да, Россия будет оставаться на позиции «мы помогаем всем, даже злейшим врагам», — сказал Перла.