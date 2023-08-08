Политолог назвал последствия взрыва в турецком порту для России

«Зерновая сделка, повышение цен, такой подарок Боррелю, что ты. А на самом деле? На самом деле любой, кто работал хоть раз в жизни на зернотоке (мне в студенчестве пришлось) знает, помнит, что зерновая пыль может взорваться, а страшнее пожара на элеваторе вообще мало чего есть», — отметил Перла.