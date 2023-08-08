В МИД призвали к заключению соглашения о неприменении силы на Южном Кавказе

Достижение безопасной обстановке на Южном Кавказе возможно только при заключении соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией — с другой. Об этом в связи с очередной годовщиной августовских событий 2008 года в регионе заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Парламентская газета

Вместе с тем, указала она, необходимо произвести делимитацию государственных границ между ними с последующей демаркацией.

Видео дня

«Продолжим совместно с абхазскими и югоосетинскими союзниками добиваться запуска на МЖД [Международных женевских дискуссиях. — Прим. ред.] практической работы по этим принципиальным вопросам, ожидая при этом более конструктивного подхода грузинской стороны. Нет сомнений в том, что достижение устойчивых договоренностей в области безопасности — в интересах всех трех стран региона», — подчеркнула дипломат.

Захарова заметила, что в 2008 году режим Михаила Саакашвили цинично нарушил все международные договоренности о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, совершив вероломное нападение на Южную Осетию.

«В октябре 2008 года был запущен новый переговорный формат — Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД), главной задачей которых стало создание устойчивой системы региональной безопасности в новых геополитических реалиях. Женевская площадка предоставляет для этого уникальные возможности, поскольку позволяет Грузии вести прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией, без которого урегулирование отношений в «треугольнике» Тбилиси-Сухум-Цхинвал невозможно», — разъяснила она.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Российская сторона встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому моменту приняли гражданство России, и своих миротворцев, которые работали в регионе с 1992 года. В ходе пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие. Также 26 августа 2008 года РФ признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.