Мнение президента Украины Владимира Зеленского и его офиса о невозможности переговоров с РФ, как и выдвигаемые условия «формулы Зеленского», несущественны для Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Напомним, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что компромиссов в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может. По его словам, прекратить конфликт можно лишь выводом «российских войск за границы 1991 года».

«То, что Зеленский и его офис говорят о невозможности мира — это их личная позиция. Но мы, Россия, на тех условиях, которые выдвигает Киев, не сможем заключить мирного договора», — сказала Алтабаева.

Сенатор подчеркнула, что Киев не понимает, что вошедшие в состав России территории стали неотъемлемой частью страны. По ее мнению, говорить о мире в используемых украинской властью формулировках невозможно. Мнение Зеленского и его офиса в этом смысле для Москвы «ничтожно, несущественно».