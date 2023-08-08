В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о невозможности переговоров
Мнение президента Украины Владимира Зеленского и его офиса о невозможности переговоров с РФ, как и выдвигаемые условия «формулы Зеленского», несущественны для Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Напомним, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что компромиссов в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может. По его словам, прекратить конфликт можно лишь выводом «российских войск за границы 1991 года».
«То, что Зеленский и его офис говорят о невозможности мира — это их личная позиция. Но мы, Россия, на тех условиях, которые выдвигает Киев, не сможем заключить мирного договора», — сказала Алтабаева.
Сенатор подчеркнула, что Киев не понимает, что вошедшие в состав России территории стали неотъемлемой частью страны. По ее мнению, говорить о мире в используемых украинской властью формулировках невозможно. Мнение Зеленского и его офиса в этом смысле для Москвы «ничтожно, несущественно».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса Киев должен прекратить боевые действия, признать новые российские территории и подтвердить свой внеблоковый статус. Кроме того, страны Запада должны прекратить поставки для Вооруженных сил Украины.