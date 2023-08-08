$96.57+1.76106.05+2.22

В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о невозможности переговоров

Мнение президента Украины Владимира Зеленского и его офиса о невозможности переговоров с РФ, как и выдвигаемые условия «формулы Зеленского», несущественны для Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о невозможности переговоров
© globallookpress.com

Напомним, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что компромиссов в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может. По его словам, прекратить конфликт можно лишь выводом «российских войск за границы 1991 года».

Зеленский заявил, что при блокаде Черного моря Россия «останется без кораблей»

«То, что Зеленский и его офис говорят о невозможности мира — это их личная позиция. Но мы, Россия, на тех условиях, которые выдвигает Киев, не сможем заключить мирного договора», — сказала Алтабаева.

Сенатор подчеркнула, что Киев не понимает, что вошедшие в состав России территории стали неотъемлемой частью страны. По ее мнению, говорить о мире в используемых украинской властью формулировках невозможно. Мнение Зеленского и его офиса в этом смысле для Москвы «ничтожно, несущественно».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса Киев должен прекратить боевые действия, признать новые российские территории и подтвердить свой внеблоковый статус. Кроме того, страны Запада должны прекратить поставки для Вооруженных сил Украины.

22
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости