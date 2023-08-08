Медведев сравнил СВО с операцией по принуждению Грузии к миру

Враги России будут разбиты, как и в августе 2008 года. Об этом в своем Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

© Lenta.ru

Политик сравнил два вооруженных конфликта — проводимую сейчас специальную военную операцию и операцию по принуждению Грузии к миру 2008 года — и отметил, что тогда Запад еще не был готов к противостоянию с Россией.

Он напомнил, что в 2008 году Вооруженные силы России за пять дней «быстро и жестко наказали оборзевших националистов».

Однако Медведев заявил, что у России и сейчас хватит сил, чтобы решить поставленные задачи.