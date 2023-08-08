Прекращение или «заморозка» конфликта грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его режиму катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, именно по этой причине власти в Киеве отвергают переговоры с Москвой.

«После провала их "контрнаступа" всякого рода инициативы по "прекращению огня" и "заморозке" конфликта — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины», — объяснил Константинов.

Он уточнил, что несмотря на это, Киев «в истерической манере» отвергает этот путь.

«Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им», — отметил он нежелание вести мирные переговоры с РФ.

Спикер парламента уверен, что режим Зеленского существует, пока идут военные действия и требуется помощь Запада. Он добавил, что у киевской верхушки растут банковские счета.