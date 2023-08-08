Антонов оценил результаты консультаций по Украине в Джидде

Американская администрация, заявляя о продуктивности состоявшихся в городе Джидда (Саудовская Аравия) консультаций по Украине, выдает желаемое за действительное, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, на них не было как поддержки киевской «мирной формулы», так и дипломатического успеха. Так российский дипломат отреагировал на заявление представителя Госдепартамента США, что консультации оказались продуктивными.

По словам Антонова, в Вашингтоне попытались показать красивую картинку поддержки американских властей со стороны государств Глобального Юга в стремлении изолировать Москву и перетянуть на свою сторону страны, которые не поддерживают «порядок, основанный на правилах». Как указал дипломат, встреча закончилась ожидаемо, а именно — отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса вокруг бывшей советской республики.

Посол задался вопросом: «как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов?». По его словам, в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно. Также дипломат указал на двойные стандарты. Он напомнил, что сначала Россию исключили из переговорного процесса, а затем публично обвинили в нежелании участвовать в урегулировании конфликта на востоке Европы.