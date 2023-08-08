Посол РФ обвинил США в нагнетании обстановки в Закавказье

Вашингтон нагнетает обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии, вместо того, чтобы работать над соглашением между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом о неприменении силы, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

По его словам, если Белый дом привержен обеспечению мира в регионе, то должен отказаться от обвинений и угроз применения санкций в адрес Москвы. Также, по словам дипломата, США не должны пытаться сорвать налаживающиеся связи между Россией и Грузией. Антонов указал на важность практической работы в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Необходимо идти к заключению Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, вместо того, чтобы «нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США». Пока, по словам посла, США сознательно переворачивают ситуацию с ног на голову, перекладывая ответственность за события 2008 года, которая на самом деле лежит на бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.

«Именно по его преступному приказу против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война», - указал дипломат.