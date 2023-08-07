Кадыров: российская армия сменила тактику ведения боя

Армия РФ изменила тактику ведения боев в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — отметил Рамзан Кадыров своем telegram-канале .

По его мнению, в тяжелой технике на поле боя сейчас нет большого смысла. Российские бойцы на СВО занимают оборонительные позиции, отбивая атаки украинского наступления.