Захарова обвинила Госдеп США во лжи
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью информацию Госдепартамента США о том, что с Россией в данный момент не ведутся переговоры по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Россия «отказалась вступать в содержательный диалог о мире».
«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», – написала Захарова.
Она также предположила, что Миллер может «не следить» за выступлениями своего руководства.
«Если Мэттью Миллер ознакомится с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023-го, то он поймет, что дал или в штангу, или дрозда», – добавила Захарова.
Ранее Захарова назвала условия прекращения конфликта на Украине.