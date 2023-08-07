Российский сенатор Алексей Пушков в своем Владимира Зеленского позицией его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который предложил в рамках решения конфликта на Украине предоставить России гарантии безопасности. По его словам, это является еще одном доказательством того, что переговоры по Украине в Джидде не вылились в демонстрацию солидарности с Киевом.

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«По сути позицию Бразилии о необходимости гарантий безопасности для России разделяют многие страны Глобального Юга. Хотя бы в силу того, что путь к разрешению конфликта идет только через такие гарантии», — заявил он.

Сенатор также отметил, что, несмотря на попытку Зеленского раскритиковать бразильского лидера за его взгляды, тот не нуждается в советах из Киева и сам знает, к кому ему стоит прислушиваться.