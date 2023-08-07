Эксперт усомнился в заявлениях Киева о подготовке решений по сохранению зернового коридора

«Эти решения могут быть о создании новых пропускных пунктов на границе для железнодорожного транспорта, они могут касаться отгрузки по Дунаю, хотя там сильно постреляли, и могут быть предложения к Западу организовать конвой, чтобы вывезти зерно из одесских портов. Но я думаю, что это Россия не позволит, все, что через свою территорию — это, пожалуйста», — добавил Брутер.