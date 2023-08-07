Эксперт усомнился в заявлениях Киева о подготовке решений по сохранению зернового коридора
На Украине не могли подготовить «некоторые решения» по продолжению зернового коридора, потому что Россия приняла решение прекратить участие в зерновой сделке. Об этом Pravda.Ru сказал эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По мнению политолога, Россия не допустит попытки обхода зерновой сделки со стороны Украины и Запада.
«Эти решения могут быть о создании новых пропускных пунктов на границе для железнодорожного транспорта, они могут касаться отгрузки по Дунаю, хотя там сильно постреляли, и могут быть предложения к Западу организовать конвой, чтобы вывезти зерно из одесских портов. Но я думаю, что это Россия не позволит, все, что через свою территорию — это, пожалуйста», — добавил Брутер.
7 августа Владимир Зеленский сообщил, что в ходе совещания с министрами дал ряд поручений по возобновлению работы зернового коридора. По его словам, на Украине ведется подготовка «к выполнению некоторых решений Ставки Верховного главнокомандования по продлению «зернового коридора».
Представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку» 22 июля 2022 года. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин говорил, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.
Ранее в Совфеде развеяли надежды Турции на возобновление зерновой сделки.