В Китае рассказали о содержании разговора Ван И с Лавровым

Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что важнейшая задача Москвы и Пекина — «реализация консенсуса» местных лидеров и развитие отношений. Об этом говорится на КНР.

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Ван И рассказал Лаврову, что китайская сторона «сохранит независимую позицию» по украинскому конфликту и будет активно предлагать Москве и Киеву сесть за стол переговоров. Пекин в очередной раз выступил за мирное урегулирование. Кроме того, китайский министр назвал китайскую и российскую сторону надежными друзьями и партнерами.