Россия заявила протест посольству Японии в Москве

МИД РФ выразил протест Японии за проведение форума «Народов ПостРоссии»
Российский МИД выразил протест посольству Японии в Москве из-за проведения в Токио «Форума свободных народов ПостРоссии» (организация, признанная нежелательной в России). Об этом сообщает РИА «Новости».
«Седьмого августа посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого "Форума свободных народов ПостРоссии", деятельность которого признана в Российской Федерации нежелательной, а члены внесены в реестр террористов», – сказано в сообщении российского дипломатического ведомства.
В МИД также добавили, что предоставление этой организации официальной площадки в Японии, как и участие в форуме японских депутатов, будет рассматриваться как попытка вмешательства во внутренние дела России.
«В случае повторения провокаций вопреки предупреждениям Токио следует быть готовым к самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам», – добавили в ведомстве.
Ранее Япония расширила запрет на экспорт автомобилей в Россию.