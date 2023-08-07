Россия заявила посольству Японии в Москве протест

"7 августа посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого "Форума свободных народов постРоссии", деятельность которого признана в Российской Федерации нежелательной, а члены внесены в реестр террористов", - указали в министерстве.