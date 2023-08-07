Лавров созвонился с китайским коллегой и обсудил украинский кризис

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов», — указали в министерстве.

Кроме того, дипломаты «обсудили ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис», а также готовность Москвы и Пекина «к дальнейшему поддержанию тесной внешнеполитической координации».

Ранее Ван И заявлял, что Китай и Россия не признают однополярную гегемонию и политику грубой силы.