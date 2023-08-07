Путина удивило название для системы авиабронирования в РФ

Путин удивился, но остался не против названия "Леонардо" для системы авиабронирования в РФ
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов, созданной госкорпорацией.
"Система отечественная, а называется "Леонардо", - заметил, в частности, Путин, выслушав доклад Чемезова.
Глава Ростеха пояснил, что такое название "придумал изобретатель этой системы".
"Ну, ладно, это часть мировой культуры", - с улыбкой прокомментировал президент.
Чемезов доложил, что система была запущена в 2022 году в кратчайшие сроки, с ней уже работают более 60 авиакомпаний. Ежемесячно в системе регистрируется порядка 5 млн пассажиров, добавил глава госкорпорации.