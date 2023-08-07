Президент РФ Владимир Путин поручил нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет». Об этом сообщает ТАСС.

Такое поручение президент дал на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Дроны разработаны и выпускаются одним из подразделений концерна «Калашников» (входит в Ростех).

Путин подчеркнул, что предприятия должны увеличить долю производства новейших вооружений, в том числе танков Т-90М «Прорыв», «Ланцетов»и «Кубов».

Президент заявил о высокой эффективности этих беспилотников.

«Любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит [после их ударов - прим.ред.], еще взрывается и боекомплект», - подчеркнул президент.

Путин отметил, что производители уже пообещали нарастить выпуск «Кубов» и «Ланцетов» и выполняют это обещание, но увеличивать производство беспилотников необходимо еще активнее.