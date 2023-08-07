Политолог объяснил, зачем Германия хочет сменить правительство Польши

Германия заинтересована в том, чтобы Польшей правили не консерваторы, а либералы, однако Берлин не может вмешиваться во внутренние дела Варшавы, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, ФРГ критикует Польшу за отход от принципов либеральной демократии и поэтому сильнее других содействует блокировке платежей Варшавы со стороны Евросоюза.

Вряд ли Дональд Туск сможет реально заменить правительство Качинского. Но давить на Польшу из Брюсселя и через комиссию ЕС Германия будет. Германия поэтому сильнее других содействует тому, чтобы заблокировать платежи ЕС Варшаве. В ответ на это, Польша неумолимо требует от Берлина компенсации за ущерб причиненной Польшей гитлеровской Германии, — сообщил Рар.

Политолог добавил, что отношения между Германией и Польшей могут желать лучшего, но единственное, где позиции сходятся — это «противостояние России».

Ранее заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский обвинил Германию в желании сменить правительство Польши. По его словам, в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Варшавы.