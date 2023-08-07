В МИД РФ высказались о переговорах в Джидде по Украине

Министерство иностранных дел России будет учитывать информацию о консультациях по украинскому кризису в Джидде, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова . По ее словам, которые приводит пресс-служба МИД РФ, Москва рассчитывает, что партнеры поделятся оценками встречи.

В МИД России приняли к сведению информацию о консультациях по украинскому кризису, которые прошли в саудовской Джидде в период 5-6 августа по инициативе киевского режима и стран Группы семи. В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что участие в переговорах принимали представители почти 30 стран мира, за исключением России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отмечал, что проходящее в Джидде мероприятие можно расценивать как мозговой штурм. В то же время он подчеркнул, что отсутствие представителей России на переговорах не может гарантировать каких-либо договоренностей. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявлял, что консультации не имеют смысла без участия российской стороны.