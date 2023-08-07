Захарова назвала условие урегулирования конфликта на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса Киев должен прекратить боевые действия, признать новые российские территории и подтвердить свой внеблоковый статус, а западные страны - остановить поставки оружия ВСУ. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.

Захарова прокомментировала прошедшие в Джидде переговоры по мирному урегулированию на Украине, на которые были приглашены советники по национальной безопасности и дипломаты из примерно 40 стран, в том числе из Саудовской Аравии, Аргентины, Бразилии, Египта, Катара, Китая, США и ЕС. России в числе участников не было.

Видео дня

Захарова подчеркнула, что переговоры были проведены «по инициативе киевского режима и стран «Группы семи», но участвовали в них и единомышленники России по БРИКС и другие партнеры. В РФ рассчитывают, что эти страны «в соответствии с договоренностями» поделятся с Москвой своими оценками.

Также представитель МИД подтвердила позицию России по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Захарова назвала эту инициативу «бессмысленным ультиматумом России, нацеленным на затягивание боевых действий».

В РФ считают, что Украина и западные страны пытаются принизить значение мирных предложений других стран, продвигая «формулу мира». Захарова назвала это «борьбой с инакомыслием на международном уровне».

Также Захарова подчеркнула, что Россия «всегда была и остается» открытой к дипломатическому урегулированию и «готова ответить на действительно серьезные предложения».

«Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры - накачивание ВСУ вооружениями», - заявила представитель МИД.