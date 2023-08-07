Захарова назвала условие урегулирования конфликта на Украине

Справедливое урегулирование вокруг Украины возможно только в случае прекращения Киевом боевых действий и терактов, а также поставок Западом оружия киевскому режиму. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно встречи в Джидде по украинской тематике.