Россия и Катар ведут работу для начала расчетов в нацвалютах

Посол Догадкин: РФ и Катар ведут работу для начала расчетов в нацвалютах
Россия призвала Катар перейти на использование национальных валют в расчетах при торговле с российской стороной. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин.
Дипломат подчеркнул, что соответствующая работа на данном направлении ведется между профильными ведомствами России и Катара.
Также Догадкин сообщил, что Катар не стал присоединяться к санкциям против России и занял в этом вопросе твердую позицию.
27 июля президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия — Африка назвал важным энергичный переход в сделках на национальные валюты, включая рубль.
Как сообщал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, Россия и Африка ведут переговоры о расчетах по поставкам нефти и газа в рублях.
Ранее сообщалось, что Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад.