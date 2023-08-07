Россия и Катар ведут работу для начала расчетов в нацвалютах

Россия призвала Катар перейти на использование национальных валют в расчетах при торговле с российской стороной. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин.

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Дипломат подчеркнул, что соответствующая работа на данном направлении ведется между профильными ведомствами России и Катара.

Также Догадкин сообщил, что Катар не стал присоединяться к санкциям против России и занял в этом вопросе твердую позицию.

27 июля президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия — Африка назвал важным энергичный переход в сделках на национальные валюты, включая рубль.

Как сообщал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, Россия и Африка ведут переговоры о расчетах по поставкам нефти и газа в рублях.