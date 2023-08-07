В МИД России заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Москвы
Переговоры по Украине без участия России бессмысленны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет ТАСС.
Представитель российского МИД заявил, что консультации в Джидде, посвященные урегулированию конфликта на Украине, бессмысленны без участия Москвы.
«По определению эта встреча ничего общего не имела с усилиями, направленными на достижение мира», — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).
«К сожалению, реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями», — посетовал он.
Ранее представители Саудовской Аравии на консультациях в Джидде предложили собственный план урегулирования конфликта на Украине. В него входит обеспечение целостности Украины, прекращение огня и начало мирных переговоров при участии ООН.