В МИД России заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Москвы

Переговоры по Украине без участия России бессмысленны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет ТАСС.

© Lenta.ru

Представитель российского МИД заявил, что консультации в Джидде, посвященные урегулированию конфликта на Украине, бессмысленны без участия Москвы.

«По определению эта встреча ничего общего не имела с усилиями, направленными на достижение мира», — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).

«К сожалению, реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями», — посетовал он.