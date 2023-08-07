Стали известны сроки визита Путина в Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидается в последнюю неделю августа. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники.

В повестке переговоров будут вопросы, связанные со сроками возобновления зерновой сделки, двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также восстановление дипломатических коммуникаций между Турцией и Сирией.