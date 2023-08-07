$94.81+1.03103.84+1.31

Стали известны сроки визита Путина в Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидается в последнюю неделю августа. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники.

Стали известны сроки визита Путина в Турцию
© РИА Новости

В ходе визита глава государства встретится со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

В повестке переговоров будут вопросы, связанные со сроками возобновления зерновой сделки, двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также восстановление дипломатических коммуникаций между Турцией и Сирией.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили вопрос продления действия сделки о черноморском зерновом коридоре», — заявили в канцелярии турецкого лидера.

13
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости