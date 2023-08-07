Сенатор Пушков: Подходы Запада и стран Юга по Украине остаются очень разными
Подходы Запада и стран Юга по урегулированию ситуации на Украине остаются очень разными, считает председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее итальянское издание Corriere della Serra сообщило со ссылкой на свои источники, что участники встречи в Джидде достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций. Все они считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" и верховенство Устава ООН.
"Газета подает это чуть ли не как сенсацию, успех Запада и новую платформу единства. Но это не так - подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор обратил внимание на то, что западные страны сами редко следуют общим принципам, как показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.
Напомним, переговоры в Джидде прошли 5-6 августа. В них принимали участие около 30 стран, в том числе представители Евросоюза и США. По данным агентства DPA, участники переговоров по урегулированию ситуации на Украине во главе с Саудовской Аравией предложили свой мирный план. Эр-Рияд проинформировал Москву о ходе консультаций, однако официального подтверждения этой информации не поступало.