Сенатор Пушков: Подходы Запада и стран Юга по Украине остаются очень разными

Подходы Запада и стран Юга по урегулированию ситуации на Украине остаются очень разными, считает председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее итальянское издание Corriere della Serra сообщило со ссылкой на свои источники, что участники встречи в Джидде достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций. Все они считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" и верховенство Устава ООН.

"Газета подает это чуть ли не как сенсацию, успех Запада и новую платформу единства. Но это не так - подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание на то, что западные страны сами редко следуют общим принципам, как показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.