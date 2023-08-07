Захарова заявила о лидерстве Украины в черной трансплантологии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии - незаконной практики покупки и продажи органов человека. Об этом она рассказала в своей статье для «Российской газеты».

Черная трансплантология нарушает права человека и медицинскую этику, эта практика включает похищение органов у людей и участие в организованной преступности для продажи похищенного. Жертвы черной трансплантологии часто входят в наиболее уязвимые категории - это мигранты, бездомные, люди, столкнувшиеся с серьезными финансовыми проблемами.

Видео дня

Международное сообщество осуждает черную трансплантологию и призывает страны принимать законы и меры для ее предотвращения.

Захарова заявила, что случаи незаконного изъятия органов из тел умерших людей начали встречаться на Украине в конце 90-х на фоне ухудшения экономической ситуации в стране.

В 2000-х, по словам Захаровой, проблема усугубилась. В 2014 году в ОБСЕ сообщили, что в местах массовых захоронений в районах боевых действий в Донбассе находили тела с изъятыми органами, отметила представитель МИД.

«Еще больший размах черная трансплантология приобрела после начала российской специальной военной операции на Украине», - заявила Захарова.

По ее словам, на это повлияло принятие украинскими властями законов, упрощающих деятельность трансплантологов. Так, в декабре 2021 года был принят закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека», отменивший требование о нотариальном заверении согласия живого донора или его родных на трансплантацию.

«По сути, извлекать органы разрешили и у детей. Существенно упрощена процедура изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство своих органов после смерти», - написала Захарова.

Она отметила, что право на проведение трансплантаций на Украине теперь есть не только у государственных, но и у частных клиник.

«Украинское государство покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии и потворствует ему», - заявила представитель МИД РФ.

Она добавила, что в 2022 году операции по трансплантации органов на Украине освободили от уплаты НДС, чем воспользовались преступники. Захарова заявила, что органы погибших украинских солдат появились в одном из крупнейших магазинов даркнета - сердца, печень и почки выставили на продажу по цене от пяти тысячи евро за орган.

«В это невозможно поверить, но под заказ со слов продавца можно оперативно доставить сердце за 25 тысяч евро и почки за 12 тысяч евро. Отмечается, что поставка осуществляется «только в страны Евросоюза в медицинском ящике за 48-60 часов», - отметила Захарова.