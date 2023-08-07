В Думе предложили маркировать компании за утечки персональных данных клиентов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил Минцифры ввести специальную маркировку «ненадежного оператора» для компаний, которые допустили утечки персональных данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС.

Свое предложение Чернышов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

Депутат предложил министру создать специальный графический знак «ненадежный оператор персональных данных» и маркировать им компании, клиенты которых столкнулись с утечками личных данных.

По задумке Чернышова, такой знак поможет определять потенциальным клиентам, стоит ли доверять компании свои персональные данные. Депутат заявил, что инициатива повысит информированность особо уязвимых категорий - несовершеннолетних и пожилых, а также вынудит компании уделять больше внимания защите персональные данных.

Чернышов отметил, что утечки ранее произошли у крупнейших российских сервисов по доставке еды, посылок, у медицинских и образовательных организаций, интернет-магазинов и компаний из телеком-индустрии.

Ранее эксперты рассказали «Ведомостям», что за первые четыре месяца 2023 года в российских компаниях произошло 75 утечек персональных данных. Это в 1,5 раза больше, чем за январь-апрель 2022-го.

Собеседники газеты заявили, что в 2022 году активизировались хакеры-активисты, похищавшие данные пользователей по политическим мотивам и публиковавшие их бесплатно. Но в 2023-м хакеры вернулись к прежней тактике с продажами баз данных или шантажом с целью получения выкупа.