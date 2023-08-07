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В Думе предложили маркировать компании за утечки персональных данных клиентов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил Минцифры ввести специальную маркировку «ненадежного оператора» для компаний, которые допустили утечки персональных данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС.

В Думе предложили маркировать компании за утечки персональных данных клиентов
© globallookpress.com

Свое предложение Чернышов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

Депутат предложил министру создать специальный графический знак «ненадежный оператор персональных данных» и маркировать им компании, клиенты которых столкнулись с утечками личных данных.

По задумке Чернышова, такой знак поможет определять потенциальным клиентам, стоит ли доверять компании свои персональные данные. Депутат заявил, что инициатива повысит информированность особо уязвимых категорий - несовершеннолетних и пожилых, а также вынудит компании уделять больше внимания защите персональные данных.

Чернышов отметил, что утечки ранее произошли у крупнейших российских сервисов по доставке еды, посылок, у медицинских и образовательных организаций, интернет-магазинов и компаний из телеком-индустрии.

Ранее эксперты рассказали «Ведомостям», что за первые четыре месяца 2023 года в российских компаниях произошло 75 утечек персональных данных. Это в 1,5 раза больше, чем за январь-апрель 2022-го.

Собеседники газеты заявили, что в 2022 году активизировались хакеры-активисты, похищавшие данные пользователей по политическим мотивам и публиковавшие их бесплатно. Но в 2023-м хакеры вернулись к прежней тактике с продажами баз данных или шантажом с целью получения выкупа.

Эксперты отмечали, что количество утечек растет из-за прекращения доступа российских компаний к обновлениям зарубежного ПО и политических убеждений инсайдеров-сотрудников компаний, которые стоят за многими утечками.

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