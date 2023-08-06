Песков заявил о неверной интерпретации NYT его слов о выборах президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что газета The New York Times (NYT) приписала ему неверное утверждение о президентских выборах 2024 года в России. Комментарий приводит ТАСС.

Газета опубликовала статью с цитатами Пескова, где тот якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией». Представитель Кремля, как утверждалось, также заявил, что российский лидер Владимир Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентов голосов.

По словам Пескова, он действительно обсуждал с журналистом выборы, но толкование его ответа совершенно неверно. «Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

В беседе с изданием «Подъем» Песков добавил, что выборы являются демократией.

«Хотя, с другой стороны, они стоят больших денег, ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом», — поделился он.