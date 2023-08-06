В России оценили смену позиции Украины по мирному плану Зеленского

«Какой бы мирный план Украина ни предлагала, на мой взгляд, он никоим образом не может нас устраивать, потому что в той или иной степени он все равно будет идти в ущерб нашей стране. Я считаю, что полная безоговорочная капитуляция со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это тот план, который может и должен устраивать нас, нашу страну. Мы не раз уже наступали на грабли, когда отводили войска от Киева, а нам заявляли, что пойдут по плану. Замораживать конфликт, я считаю, — это не тот способ, который окажет позитивное действие на наше государство, понимая, что конфликт может через некоторое время возобновиться с новой силой», — сказал он.