В России оценили смену позиции Украины по мирному плану Зеленского
Киев не стал настаивать на воплощении в жизнь мирного плана президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии из-за влияния Запада, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил позицию властей республики и предположил, почему они ее поменяли.
«Какой бы мирный план Украина ни предлагала, на мой взгляд, он никоим образом не может нас устраивать, потому что в той или иной степени он все равно будет идти в ущерб нашей стране. Я считаю, что полная безоговорочная капитуляция со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это тот план, который может и должен устраивать нас, нашу страну. Мы не раз уже наступали на грабли, когда отводили войска от Киева, а нам заявляли, что пойдут по плану. Замораживать конфликт, я считаю, — это не тот способ, который окажет позитивное действие на наше государство, понимая, что конфликт может через некоторое время возобновиться с новой силой», — сказал он.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Киев перестал настаивать на «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров в Саудовской Аравии. По словам собеседника издания, другие страны не настаивали на этом.
Встреча проходит в Джидде 5 и 6 августа. На переговоры приехали советники по национальной безопасности и политические советники из более чем 30 государств. Россию не пригласили на встречу, но пообещали сообщить о ее итогах.
«Формула мира» Зеленского подразумевает гарантии ядерной, энергетической и продовольственной безопасности, освобождение пленных, выполнение устава ООН, вывод российских войск с территории Украины, прекращение огня, недопущение дальнейшего обострения.